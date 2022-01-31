Професійний футбольний клуб з Житомира готовий запропонувати Усику контракт

Про це повідомляє FanDay.



За словами Загурського, якщо Усик себе гарно покаже в товариських матчах за "Полісся", то може отримати професійний контракт.



"Він добрий друг президента нашого клубу (Геннадій Буткевич - прим.). Після того, як було ухвалено рішення про проведення Winter Cup-2022, у нашого президента, який виступив спонсором цього турніру поряд із Олександром Ярославським та телеканалами "Футбол", виникла ідея, щоб Усик дебютував за нашу команду. Професійний контракт? Якщо він посилить нашу команду — пропонуватимемо, якщо ні, — просто дамо шанс спробувати себе у футболі", – сказав директор "Полісся" Володимир Загурський.

3 лютого "Полісся" зіграє з "Вересом" на турнірі Winter Cup-2022. Також в турнірі візьмуть участь "Металіст" та "Чорноморець".

"Полісся" пішло на зимову перерву на дев'ятому місці в першій лізі.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Усик до 15 років займався футболом у сімферопольській "Таврії".

30 січня стало відомо, що чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик зіграє за футбольний клуб "Полісся".

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