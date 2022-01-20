"Професійний провокатор": ексрадника Єрмака Арестовича внесли до бази Миротворця

Про це йдеться на сайті Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку "Миротворець".



На сайті його назвали "професійним провокатором". Також на сторінці також є скріншоти листування Арестовича в соцмережах.



Зазначається, що його внесли до бази Миротворця за "участь в актах гуманітарної агресії проти України, свідому участь у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації ЗСУ та дискредитацію держорганів влади та управління".



У “Миротворці” впевнені, що Арестовича добре знають російські пропагандисти. Зокрема, у їх колах він отримав прізвисько "Карамелька".



Нагадаємо, що 17 січня Арестович звільнився з посади позаштатного радника глави Офісу президента України (ОПУ) Андрія Єрмака та з посади спікера української делегації у тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

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