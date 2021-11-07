Профспілка освітян просить Кабмін перенести на місяць відсторонення нещеплених від COVID-19 вчителів

Йдеться про документ, згідно із яким, вже завтра, 8 листопада 2021 року, ті педагоги та технічні працівники дитячих навчальних закладів з найбільш уражених коронавірусом регіонів України, які не пройшли обов'язкову для цієї професії вакцинацію, мають бути відсторонені від навчального процесу, передає Еспресо.TV.



"Відсторонення від роботи вже з 8 листопада може спричинити непередбачувані ситуації, які призведуть до порушення вимог щодо створення необхідних умов для перебігу освітнього процесу, неможливості обслуговування котелень, харчоблоків, охорони будівель, унеможливлення заміни відсутніх педагогів тощо", - вважають у профспілці.



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При цьому там наголошують, що "кількість освітян, які приймають рішення вакцинуватися, щоденно збільшується".





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