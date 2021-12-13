Програма на €35млн: ЄС буде платити за доставку вакцин для країн "Східного партнерства", зокрема до України

Про це повідомив комісар з питань сусідства та розширення Євросоюзу Олівер Варгеї у Twitter.

"Радий, що сьогодні запустили інноваційну угоду на суму 35 мільйонів євро для підтримки країн-членів ЄС у доставці вакцин проти COVID-19 державам "Східного партнерства". Це солідарність ЄС у дії, яка допомагає рятувати життя та прискорювати одужання", - написав Варгеї.



Над ініціативою Єврокомісія працювала разом із польським урядом та банком. Механізм підтримає Польщу в доставці вакцин. Згідно з угодою, ЄС платиме за доставку препаратів, щоб ті стали доступнішими.

"Середній показник вакцинації у країнах "Східного партнерства" становить 28%", - сказав Варгеї.

До країн "Східного партнерства" належать Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.



Як повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко, повний курс щеплення вже отримали 40% дорослих українців (12 млн 457 тис. людей).

