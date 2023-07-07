Програму "Доступні ліки" розширять до осені: у список потраплять препарати для знеболення і тест-смужки для інсулінозалежних
У Міністерстві охорони здоров'я до осені планують розширити урядову програму "Доступні ліки". Перелік доповнять препарати для знеболення і деякі медвироби, зокрема тест-смужки для інсулінозалежних пацієнтів
Про це повідомляє заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, пише Укрінформ.
"Цьогоріч у нас є планове розширення програми "Доступні ліки". Плануємо ближче до осені доповнити перелік препаратами, які потрібні для знеболення… Також ми плануємо, що цьогоріч уперше будуть відшкодовувати, крім лікарських засобів, і медичні вироби. Рішення вже ухвалено Кабміном, і ми очікуємо, що з осені цього року будуть реімбурсовуватися і медичні вироби, на початку - тест-смужки для інсулінозалежних пацієнтів", - заявила заступниця.
Крім цього, Карчевич зазначила, що попри складну економічну ситуацію та фінансові виклики, які ставить перед державним бюджетом повномасштабна війна, програма "Доступні ліки" продовжує розширюватися завдяки підтримці міжнародних партнерів. Зокрема, на початку року було додано до програми препарати, необхідні під час посттрансплантаційного періоду.
Довідка.
Програма "Доступні ліки" - це державна програма, яка спрямована на зменшення витрат з кишені пацієнтів, таким чином підвищуючи їх фінансовий захист. До програми входять лікарські засоби, які застосовуються для лікування та профілактики захворювань серцево-судинної системи, діабету II типу та бронхіальної астми.
Ці стани добре лікуються на амбулаторному рівні. А ліки, що застосовуються при цих станах, є найбільш поширеними та їх потребує значна кількість пацієнтів.
- З 1 липня медичні препарати за програмою "Доступні ліки" видають лише за електронним рецептом. Винятки зробили тільки для мешканців прифронтових і тимчасово окупованих територій.
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