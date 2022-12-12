Відповідь 12 грудня опублікували на сайті електронних петицій.

У відповіді зазначено, що чинне законодавство України передбачає два механізми позбавлення такої нагороди:

президент України може зробити це в разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом.

Також звання можуть позбавити відповідно до Закону України "Про санкції" – такий механізм може бути застосовано як персональна санкція до фізичної особи – нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

"Інформую, що матеріали, які відповідають визначеним законом підставам для прийняття мною як Главою держави законного рішення з порушеного у петиції питання, до Офісу Президента України не надходили", – йдеться у відповіді.

Водночас у відповіді зазначено, що Зеленський "звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням вивчити порушене у петиції питання, проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Юрія Бойка та поінформувати про результати".

Електронну петицію № 22/163550-еп "Негайно позбавити Юрія Бойка звання "Герой України", ініційовану громадянином Андрієм Гайдаєм, підтримали 26802 громадян. Для того, щоб електронну петицію, адресована Президентові України, було розглянуто, її мають підтримати не менш як 25 тисяч громадян.

Звання "Герой України" Юрію Бойку 2004 року присвоїв тодішній президент України Леоніда Кучми - за "визначні особисті заслуги перед Українською державою в розвитку паливно-енергетичного комплексу та багаторічну самовіддану працю".