Прокремлівський американський науковець просуває тезу про неможливість перемоги України

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації на телеграм-каналі.

Матеріал щодо цього був опублікований у деяких американських медіа. Бендоу, як прихильник Д.Трампа, просуваючи російський наратив, робить висновок, що начебто постачання західними країнами зброї Україні може призвести до війни росії зі США.

Утім він наголошує, що Путін несе одноосібну відповідальність за війну в Україні.

"Але, за версією науковця, саме "США та Європа спровокували" президента Росії, порушивши "дані Москві гарантії безпеки".

У Центрі наголошують, що науковець вдається до маніпуляцій. Жодних гарантій нерозширення НАТО бути не могло, оскільки Альянс дотримується політики "відчинених дверей".

"Це не перші прокремлівські заяви Д.Бендоу, які просуває російська пропагандистська машина. Сьогодні через науковця кремль намагається схилити Україну до перемовин, переконавши західний світ, що поступки Путіну - начебто єдиний варіант завершення війни", – повідомили у ЦПД.

Нагадаємо, у Москві кажуть, що ЗСУ обстрілюватимуть прикордонні райони РФ американськими ракетами

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