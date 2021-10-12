Прокуратура оскаржить домашній арешт Медведчуку, проситимуть заставу в 1 млрд

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За результатами розгляду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд підтвердив обґрунтованість підозри народному депутату України у державній зраді та вчиненні за попередньою змовою групою осіб сприяння діяльності терористичних організацій. Проте судом обрано запобіжний захід підозрюваному у вигляді цілодобового домашнього арешту», – зазначено в повідомленні.

На думку прокурорів, такий запобіжний захід є недостатнім і не забезпечить належної поведінки особи. У зв’язку з цим прокурори оскаржуватимуть його в апеляційному порядку і наполягатимуть на утриманні під вартою з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень.

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