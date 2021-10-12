Прокуратура оскаржить домашній арешт Медведчуку, проситимуть заставу в 1 млрд
Прокуратура оскаржить запобіжний захід народному депутату від фракції ОПЗЖ Віктору Медведчуку, який підозрюється в зраді і сприянні терористам
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
«За результатами розгляду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд підтвердив обґрунтованість підозри народному депутату України у державній зраді та вчиненні за попередньою змовою групою осіб сприяння діяльності терористичних організацій. Проте судом обрано запобіжний захід підозрюваному у вигляді цілодобового домашнього арешту», – зазначено в повідомленні.
На думку прокурорів, такий запобіжний захід є недостатнім і не забезпечить належної поведінки особи. У зв’язку з цим прокурори оскаржуватимуть його в апеляційному порядку і наполягатимуть на утриманні під вартою з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень.
- Зазначимо, що Медведчук перебуває під домашнім арештом у справі про державну зраду, за якою йому загрожує 12 років в'язниці.
- 12 жовтня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт в іншій справі. У новій справі Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.
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