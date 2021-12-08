Прокуратура проводить обшуки в офісі Київавтодору
Солом’янська окружна прокуратура Києва проводить обшуки в приміщенні комунальної корпорації "Київавтодор" у межах провадження про розкрадання коштів, виділених на закупівлю підмітально-прибиральних машин (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України)
Про це повідомляє у Facebook Київська міська прокуратура.
Згідно з матеріалами слідства, в 2020 році за результатами публічних закупівель Комунальна корпорація "Київавтодор" уклала договір на поставку 12 підмітально-прибиральних машин на загальну суму близько 32 млн грн (2,6 млн грн за одиницю). При цьому до митного оформлення транспортні засоби були задекларовані за вартістю 1,2 млн грн за одиницю.
"Зазначені дії можуть свідчити про можливе вчинення кримінального правопорушення, а саме розкрадання коштів міського бюджету", - йдеться у повідомленні.
Прокуратура 8 грудня 2021 року на підставі ухвал суду в офісних приміщеннях Комунальній корпорації "Київавтодор" та фірми-постачальника, а також за місцями проживання фігурантів провадження розпочала обшуки з метою пошуку та вилучення первинних фінансових документів щодо здійснених закупівель.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
- Нагадаємо, 15 вересня 2021 року правоохоронці провели обшуки у КК "Київавтодор", КП "Київавтошляхміст" та у 10 районних комунальних підприємствах шляхово-експлуатаційних управлінь з ремонту і експлуатації автошляхів та споруд на них.
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