Прокуратура й податківці влаштували облави на тютюнові фабрики

Слідчі дії проводяться на території декількох регіонів України в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, розповідає Еспресо.TV.



"Згідно з матеріалами слідства, службові особи одного з найбільших виробників тютюнових виробів в Україні документально оформлювали реалізацію сигарет із фірмами, що мають ознаки фіктивності. Надалі тютюнові вироби без марок акцизного податку збувалися на території України без відповідного відображення у бухгалтерському та податковому обліках", - йдеться у повідомленні столичної прокуратури.



Який саме тютюновий виробник мається на увазі, це не розголошується.



У ході обшуків у складських та офісних приміщеннях підприємств виявлені понад 90 тонн тютюну без підтверджуючих документів, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи та устаткування.



Наразі слідчі та процесуальні дії тривають.





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