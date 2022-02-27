Про це повідомила Генпрокурор України Ірина Венедіктова у своїй facebook сторінці.

«Провели онлайн зустріч із представниками Управління глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США: Послом із спецзавдань Майклом Козаком, 3-м послом США особливих повноважень з питань воєнних злочинів Джоном Клінтом Вільямсоном, старшим радником з питань політики Давідом Менделом-Ентоні та Еммою Гіліган - керівником напряму щодо України» - розповіла Генпрокурор.

За її словами, Сполучені Штати готові надіслати експертів з розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків. «Злочини агресора мають бути неодмінно покарані і світові знання та досвід для цього завдання дуже важливі», - наголосила Венедіктова.

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