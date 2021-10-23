Прокурори показали фото Лева Парнаса з Трампом і його родиною
В якості підтвердження зв'язку американського бізнесмена українського походження Лева Парнаса з сім'єю експрезидента США Дональда Трампа під час суду над підприємцем у Нью-Йорку стороною обвинувачення було залучено фотодокази
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Прокурори показали присяжним кілька фотографій, на яких Парнас і Фруман (що є спільниками - ред.) посміхаються поруч із Трампом, Джуліані та іншими високопоставленими республіканськими діячами, такими як Іванка Трамп і Джаред Кушнер, а також губернатором Флориди Роном ДеСантісом", - зазначає з цього приводу CNN в репортажі із зали судовоих засідань.
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Такі світлини є у відкритому доступі.
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