"Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими": мер Енергодара про нові обстріли міста
7 вересня удень рашисти обстріляли тимчасово окупований ними ж Енергодар. У місті відсутня електрика
Про це інформує в телеграмі міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
"Енергодар знову під обстрілами окупантів! Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими", - написав Орлов.
Повідомляється, що уже вдруге за добу в Енергодарі зникає електропостачання.
"Працівники комунальних та інших служб просто не встигають завершити одні аварійно-відновлювальні роботи, як черговий обстріл зводить їхню роботу нанівець і треба все починати з початку", - додав мер Енергодара.
Нині невідомо скільки необхідно буде часу на відновлення електрики в місті.
"Прохання всім енергодарцям дотримуватися правила двох стін під час обстрілів. Зробити запаси питної води та, коли з’явиться можливість і припиняться обстріли, сформувати запас продуктів, які не потребують приготування", - закликам Орлов.
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