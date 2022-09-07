Про це інформує в телеграмі міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Енергодар знову під обстрілами окупантів! Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими", - написав Орлов.

Повідомляється, що уже вдруге за добу в Енергодарі зникає електропостачання.

"Працівники комунальних та інших служб просто не встигають завершити одні аварійно-відновлювальні роботи, як черговий обстріл зводить їхню роботу нанівець і треба все починати з початку", - додав мер Енергодара.

Нині невідомо скільки необхідно буде часу на відновлення електрики в місті.

"Прохання всім енергодарцям дотримуватися правила двох стін під час обстрілів. Зробити запаси питної води та, коли з’явиться можливість і припиняться обстріли, сформувати запас продуктів, які не потребують приготування", - закликам Орлов.

3 вересня МАГАТЕ повідомило, що Запорізька атомна електростанція втратила підключення до останньої зовнішньої лінії електропередачі - станція продовжує подавати електроенергію через резервну лінію.

В Енергодар виходить відправляти гуманітарну допомогу, попри намагання окупантів завадити цьому.

Працівник Запорізької атомної електростанції Артем розповів, що персонал у тяжкому морально-психологічному стані продовжує роботу, але всі чудово розуміють, хто обстрілює станцію та місто Енергодар.

6 вересня в Енергодарі Запорізької області пролунав потужний вибух.

У тимчасово окупованому Енергодарі посилюються фільтраційні заходи та репресії щодо місцевого населення, через те що окупаційна влада не змогла досягти мінімального рівня лояльності , вона почали широко застосовувати утиски, а саме викрадення та шантаж