Промоутер дав чітко зрозуміти, з ким відбудеться наступний бій Усика
Промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси Олександра Усика, розповів, що наступний бій українця буде проти Ентоні Джошуа
Про це повідомляє Sky Sports.
За словами Красюка, якщо Усик знову переможе Джошуа, то в наступному бою битиметься з Ф'юрі.
"Бій з Ф'юрі відбудеться після того, як Усик переможе Ентоні Джошуа в реванші. Олександр був вражений перемогою Ф'юрі над Вайлдером. Його вразило, як вони билися, не показуючи боксерських навичок. Вони намагалися завдати один одному великих втрат", - сказав Олександр Красюк.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.
- 10 жовтня Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.
- 12 жовтня Тайсон Ф'юрі відібрав у Олександра Усика лідерство у рейтингу найкращих важковаговиків світу за версією BoxRec.
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