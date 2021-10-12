Промоутер дав чітко зрозуміти, з ким відбудеться наступний бій Усика

Про це повідомляє Sky Sports.



За словами Красюка, якщо Усик знову переможе Джошуа, то в наступному бою битиметься з Ф'юрі.



"Бій з Ф'юрі відбудеться після того, як Усик переможе Ентоні Джошуа в реванші. Олександр був вражений перемогою Ф'юрі над Вайлдером. Його вразило, як вони билися, не показуючи боксерських навичок. Вони намагалися завдати один одному великих втрат", - сказав Олександр Красюк.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).