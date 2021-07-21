Промоутер Джошуа назвав бій з Усиком найбільшим у кар'єрі британця
Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн назвав поєдинок з українцем Олександром Усиком найбільшим у кар'єрі британського боксера
Про це він заявив у інтерв'ю iFL TV.
За його словами, бій з Олександром Усиком буде найбільшим у кар'єрі Ентоні Джошуа, а перевершити його може лише зустріч з іншим британцем - Тайсоном Ф'юрі.
"Думаю, що це приголомшливий бій. Багато хто хотів побачити поєдинок Джошуа - Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Якщо не враховувати бій з Ф'юрі, то поєдинок з Усиком - найбільший в кар'єрі Джошуа", - сказав Хірн.
Він додав, що зволікання із оголошенням бою було пов'язане з бажанням зібрати на поєдинку повні трибуни.
"Однією з причин нашого очікування було те, що ми хотіли переконатися в можливості зібрати повний стадіон. Повинно бути понад 60 тис вболівальників", - пообіцяв Хірн.
Бій Джошуа - Усик відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 20 липня про бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа було оголошено офіційно.
- Ентоні Джошуа, заявив, що у поєдинку з Олександром Усиком знову ставить усі свої досягнення на карту.
- Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що у контракті на бій українського боксера з британцем Ентоні Джошуа передбачено можливість реваншу.
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