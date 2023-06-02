Промоутер назвав дату і місце наступного бою Усика

Про це повідомляє TVP Sport.

"У Вроцлаві проживає багато українців. Бій відбудеться на стадіоні на 24 тис. місць. Довелося змінити дату бою з 12 серпня на 26 серпня, бо це ближче до Дня Незалежності України. Це ідеальна дата для організації бою з Дюбуа. Ми не могли її змарнувати", – повідомив промоутер Олександр Красюк.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Раніше повідомлялось, що наступний поєдинок українець має провести 12 серпня проти обов'язкового претендента на титул WBA Даніеля Дюбуа з Великої Британії.