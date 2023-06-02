Промоутер назвав дату і місце наступного бою Усика
Наступний бій Олександра Усика з британцем Даніелем Дюбуа повинен відбутися 26 серпня у Вроцлаві
Про це повідомляє TVP Sport.
"У Вроцлаві проживає багато українців. Бій відбудеться на стадіоні на 24 тис. місць. Довелося змінити дату бою з 12 серпня на 26 серпня, бо це ближче до Дня Незалежності України. Це ідеальна дата для організації бою з Дюбуа. Ми не могли її змарнувати", – повідомив промоутер Олександр Красюк.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Раніше повідомлялось, що наступний поєдинок українець має провести 12 серпня проти обов'язкового претендента на титул WBA Даніеля Дюбуа з Великої Британії.
- 17 травня Тайсон Ф’юрі запропонував Олександру Усику провести влітку бій на "Вемблі".
- 27 травня Ф'юрі знову передумав битися з Усиком та кинув виклик Ентоні Джошуа.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.04
Купівля 37.04Продаж 37.58
-
EUR
Купівля 39.78Продаж 40.62
- Актуальне
- Важливе