Промоутер назвав двох головних претендентів на бій з Ломаченком
Наступним суперником українського боксера Василя Ломаченка може стати Річард Коммі з Гани, або американець Девін Хейні
Про це заявив промоутер українця Боб Арум, повідомляє vRINGe.com.
За його словами, окрім Річарда Коммі, на те, аби провести 11 грудня у Нью-Йорку (США) бій з Василем Ломаченком, претендує Девін Хейні, який володіє титулом "регулярного" чемпіона WBC (Всесвітньої боксерської ради) у легкій вазі (до 61,2 кг).
"Ми дивимося на те, хто з бійців буде доступним. Раніше вже спливло ім'я Річарда Коммі. Також можливим опонентом є Девін Хейні, адже він - вільний агент", - сказав Арум.
Водночас, він підкреслив, що головним кандидатом на зустріч з Ломаченком все ж є африканець, у якого титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) у 2019 році відібрав Теофімо Лопес. У жовтні 2020 американець також завдав поразки Ломаченку у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- 29 липня повідомлялося, що Ломаченко має провести наступний поєдинок 11 грудня.
- 31 липня стало відомо, що Василь Ломаченко може провести наступний бій проти Річарда Коммі з Гани.
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