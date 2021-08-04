Промоутер назвав двох головних претендентів на бій з Ломаченком

Про це заявив промоутер українця Боб Арум, повідомляє vRINGe.com.

За його словами, окрім Річарда Коммі, на те, аби провести 11 грудня у Нью-Йорку (США) бій з Василем Ломаченком, претендує Девін Хейні, який володіє титулом "регулярного" чемпіона WBC (Всесвітньої боксерської ради) у легкій вазі (до 61,2 кг).

"Ми дивимося на те, хто з бійців буде доступним. Раніше вже спливло ім'я Річарда Коммі. Також можливим опонентом є Девін Хейні, адже він - вільний агент", - сказав Арум.

Водночас, він підкреслив, що головним кандидатом на зустріч з Ломаченком все ж є африканець, у якого титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) у 2019 році відібрав Теофімо Лопес. У жовтні 2020 американець також завдав поразки Ломаченку у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

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