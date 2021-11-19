Промоутер назвав нову дату другого бою Усик - Джошуа
Промоутер Олександр Красюк розповів, що повторний бій Олександра Усика проти Ентоні Джошуа має відбутися не пізніше 25 квітня
Про це повідомляє sports.ru.
"Питання щодо місця бою буде відоме в середині грудня. Єдиний параметр, у чому Україна не зможе перевершити Велику Британію – це прибутки від продажу квитків. З цього погляду проведення реваншу у Великій Британії доцільніше. Щодо дати реваншу – це сім місяців із моменту першого бою. 25 вересня відбувся перший бій, отже реванш має відбутися до 25 квітня. Це той дедлайн, з якого ми зараз виходимо", – сказав промоутер Олександр Красюк.
Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 17 листопада Тайсон Ф'юрі висловив бажання провести наступний поєдинок проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
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