Промоутер назвав нову дату другого бою Усик - Джошуа

Про це повідомляє sports.ru.



"Питання щодо місця бою буде відоме в середині грудня. Єдиний параметр, у чому Україна не зможе перевершити Велику Британію – це прибутки від продажу квитків. З цього погляду проведення реваншу у Великій Британії доцільніше. Щодо дати реваншу – це сім місяців із моменту першого бою. 25 вересня відбувся перший бій, отже реванш має відбутися до 25 квітня. Це той дедлайн, з якого ми зараз виходимо", – сказав промоутер Олександр Красюк.



Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 17 листопада Тайсон Ф'юрі висловив бажання провести наступний поєдинок проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.