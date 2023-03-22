Промоутер Усика назвав головну причину зриву бою з Ф'юрі
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк назвав головною причиною зриву переговорів з Тайсоном Ф'юрі неповагу до українського боксера з боку британця
Про це Красюк заявив у інтерв'ю talkSPORT.
"Якщо я почну перераховувати усі вимоги Ф'юрі, не вистачить й 15 хвилин. Був список речей, які він хотів отримати на свою користь, які були абсолютно неприйнятними. Це було повною неповагою до Усика, як до об'єднаного чемпіона та колишнього абсолютного чемпіона у першій важкій вазі", - сказав Красюк.
Він відмовився розповідати деталі переговорів, але констатував, що бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі не відбудеться.
"Я не можу розголошувати перебіг переговорів, це частина етики. Якщо я почну вдаватися у подробиці, це виглядатиме не дуже добре. Можливо, якщо інша сторона захоче все розповісти, тоді ми зможемо поговорити про це. З жалем у серці я повинен визнати, що бою не буде. Усик візьме невелику перерву та виконає свої зобов'язання", – сказав Красюк.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 18 березня команда Усика заявила, що не погодиться на перенесення бою проти Ф'юрі з 29 квітня на іншу дату.
- Після цього Олександр Усик встановив Тайсону Ф'юрі остаточний термін, коли він має визначитися щодо поєдинку.
- 19 березня WBA дала Олександру Усику час до 1 квітня, аби домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.
- 22 березня стало відомо, що Усик припинив переговори з Ф'юрі та проведе бій з одним з обов'язкових претендентів на свої три титули.
- Красюк оголосив, що Усик після зриву поєдинку з Ф'юрі розпочне переговори з іншим британцем - Даніелем Дюбуа.
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