Промоутер Усика назвав головну причину зриву бою з Ф'юрі

Про це Красюк заявив у інтерв'ю talkSPORT.

"Якщо я почну перераховувати усі вимоги Ф'юрі, не вистачить й 15 хвилин. Був список речей, які він хотів отримати на свою користь, які були абсолютно неприйнятними. Це було повною неповагою до Усика, як до об'єднаного чемпіона та колишнього абсолютного чемпіона у першій важкій вазі", - сказав Красюк.

Він відмовився розповідати деталі переговорів, але констатував, що бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі не відбудеться.

"Я не можу розголошувати перебіг переговорів, це частина етики. Якщо я почну вдаватися у подробиці, це виглядатиме не дуже добре. Можливо, якщо інша сторона захоче все розповісти, тоді ми зможемо поговорити про це. З жалем у серці я повинен визнати, що бою не буде. Усик візьме невелику перерву та виконає свої зобов'язання", – сказав Красюк.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).