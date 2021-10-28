Промоутер Усика повідомив, що домовився про повторний бій з Джошуа

Про це повідомляє "Спорт 24".



Промоутер українця Олександр Красюк заявив, що повторний бій Усик - Джошуа відбудеться навесні 2022 року.



"Реванш відбудеться навесні 2022 року. Про реванш ми вже домовилися, а зараз лишилося домовитися про деталі. Саме про те, де і коли він відбудеться", – сказав Красюк.

Олександр Усик 25 вересня 2021 року в Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).