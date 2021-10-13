Промоутер застеріг Джошуа від повторного бою з Усиком
Френк Воррен, промоутер Тайсона Ф'юрі, заявив, що в Ентоні Джошуа немає шансів у повторному бою з Олександром Усиком
Про це повідомляє Sky Sports.
"Зараз бою Усик - Ф'юрі не буде, тому що Джошуа активував реванш. Це його вибір. Дали б йому проміжний бій, дали б повернутися на переможний шлях. Йому не можна відразу битися з Усиком. Його ледь не нокаутували в першому бою, а зараз він точно отримав нокаут. Як він може виграти в реванші? Я не бачу шляху для нього", - сказав промоутер Френк Воррен.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- Нагадаємо, 10 жовтня Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.
- 12 жовтня Тайсон Ф'юрі відібрав у Олександра Усика лідерство у рейтингу найкращих важковаговиків світу за версією BoxRec.
- 13 жовтня промоутер Олександр Красюк заявив, що Усик набагато сильніший за Тайсона Ф'юрі та Деонтея Вайлдера в технічній майстерності.
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