Промоутер заявив, що Усик отримає за реванш з Джошуа великі гроші

Про це повідомляє BoxingNews24.

За його словами, Усик залишиться у виграші від того, що у контракті на перший бій з Джошуа був пункт про реванш, адже зможе заробити багато грошей.

"Джошуа почне тренувальний збір наприкінці січня або на початку лютого. Це вже узгоджено. Я не говоритиму про контракт, тому що він досить стандартний для такого бою. Усик дуже задоволений пунктом про матч-реванш. Його команда хотіла підписати пункт про реванш на таких умовах і очевидно, що вони зароблять багато грошей", - сказав Хірн.

Раніше повідомлялося, що гарантований гонорар Усика за перший бій з Джошуа склав 3 млн фунтів ($4,1 млн), а британець заробив 15 млн фунтів ($20,5 млн). Гонорари у поєдинку розподілялися у пропорції 80 на 20 на користь чемпіона.

Олександр Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 22 грудня 2021 року стало відомо, що Ентоні Джошуа категорично відмовився поступатися співвітчизнику Тайсону Ф'юрі правом на бій з Олександром Усиком.

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