Промоутер заявив, що Усик отримає за реванш з Джошуа великі гроші
Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн пообіцяв, що українець Олександр Усик отримає за другий бій з британським боксером багато грошей
Про це повідомляє BoxingNews24.
За його словами, Усик залишиться у виграші від того, що у контракті на перший бій з Джошуа був пункт про реванш, адже зможе заробити багато грошей.
"Джошуа почне тренувальний збір наприкінці січня або на початку лютого. Це вже узгоджено. Я не говоритиму про контракт, тому що він досить стандартний для такого бою. Усик дуже задоволений пунктом про матч-реванш. Його команда хотіла підписати пункт про реванш на таких умовах і очевидно, що вони зароблять багато грошей", - сказав Хірн.
Раніше повідомлялося, що гарантований гонорар Усика за перший бій з Джошуа склав 3 млн фунтів ($4,1 млн), а британець заробив 15 млн фунтів ($20,5 млн). Гонорари у поєдинку розподілялися у пропорції 80 на 20 на користь чемпіона.
Олександр Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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Нагадаємо, 22 грудня 2021 року стало відомо, що Ентоні Джошуа категорично відмовився поступатися співвітчизнику Тайсону Ф'юрі правом на бій з Олександром Усиком.
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