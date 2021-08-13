Промоутер зізнався, коли може відбутись бій-реванш Ломаченка з Лопесом
Глава Top Rank Боб Арум заявив, що реванш Василя Ломаченка проти чемпіона світу Теофімо Лопеса може відбутися у наступному році
Про це Арум повідомив в інтерв'ю YouTube-каналу Barbershop Conversations Live.
За словами Арума, бій Ломаченко-Лопес може відбутись навесні 2022 року.
"Я сподіваюся, що реванш Лопеса і Ломаченка відбудеться навесні 2022 року. Сподіваюся, що бій Лопеса проти Камбососа все ж відбудеться, а потім у першому кварталі наступного року ми зможемо влаштувати реванш, який хочуть побачити вболівальники", - сказав Боб Арум.
У жовтні 2020 року Ломаченко програв Лопесу в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та WBO і позбувся звання чемпіона світу.
- 29 липня повідомлялося, що Ломаченко має провести наступний поєдинок 11 грудня.
- 31 липня стало відомо, що Василь Ломаченко може провести наступний бій проти Річарда Коммі з Гани.
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