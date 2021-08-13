Промоутер зізнався, коли може відбутись бій-реванш Ломаченка з Лопесом

Про це Арум повідомив в інтерв'ю YouTube-каналу Barbershop Conversations Live.



За словами Арума, бій Ломаченко-Лопес може відбутись навесні 2022 року.



"Я сподіваюся, що реванш Лопеса і Ломаченка відбудеться навесні 2022 року. Сподіваюся, що бій Лопеса проти Камбососа все ж відбудеться, а потім у першому кварталі наступного року ми зможемо влаштувати реванш, який хочуть побачити вболівальники", - сказав Боб Арум.

У жовтні 2020 року Ломаченко програв Лопесу в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та WBO і позбувся звання чемпіона світу.

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