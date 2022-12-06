Про це під час конференції Обсерваторії з викладання історії в Європі у Страсбурзі заявив заступник генерального секретаря Ради Європи Бйорн Берге, передає Укрінформ.

Берге наголосив, що жорстоке, несправедливе та абсолютно неприйнятне вторгнення РФ в Україну змінило Європу, і що ця атака також є нападом на ширші цінності, які поділяє вся демократична Європа.

За його словами, популярність російської підтримки цієї війни підживлюється спотвореним розумінням історії, підкріпленим брехнею та націоналістичною пропагандою.

"Загроза, з якою ми стикаємося сьогодні, це зростання агресивного націоналізму, відступ від демократії та історичний ревізіонізм – пропаганда, змішана з дезінформацією та мовою ненависті, найпотужнішим прикладом чого є Росія", - сказав заступник генсека Ради Європи.

Він наголосив на необхідності продовжувати робити все можливе, щоб підтримати Україну.

Берге також підкреслив важливість зміцнення демократії з акцентом на вільні та чесні вибори, свободу вираження поглядів, незалежні судові системи, розподіл влади, виконання судових рішень, сильне та активне громадянське суспільство та вільні ЗМІ.

Водночас він наголосив на важливості викладання історії, як засіб, що дає критичні здібності для дискусій та аналізу природи демократії та загроз для неї.

Берге зауважив, що нещодавно аналітична Група високого рівня рекомендувала організації розробити новий правовий інструмент щодо освіти та демократії, і що глави держав і урядів країн-членів РЄ матимуть можливість за необхідності просунути це питання під час 4-го саміту Ради Європи.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій визнала російський режим терористичним.

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