Пропоную розглянути можливість подачі спільної заявки на проведення ЧС з футболу в Україні та Великобританії, - президент УАФ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Євро-2028 з футболу в Україні? Від імені всієї футбольної спільноти нашої держави дякую прем’єру Великобританії Борису Джонсону за таку чудову ініціативу! На відміну від заявки фашистської Росії на проведення цього турніру, ідея Джонсона абсолютно логічна і обгрунтована! Наша держава вже приймала матчі фінальної частини Євро-2012.Тому пропоную нашим британським друзям розглянути можливість подачі спільної заявки на проведення фінальної частини чемпіонату світу в Україні та Великобританії", - написав Андрій Павелко.



Президент УАФ впевнений, що Україна зможе провести ЧС після перемоги у війні і відновленні інфраструктури.



"Думаю, Президент і Верховний Головнокомандувач України Володимир Зеленський підтримає таку ідею і сприятиме її реалізації. Впевнений, що після перемоги над фашистською Росією і відновлення української футбольної інфраструктури ми зможемо спільно з Великобританією провести такі змагання на найвищому рівні! Слава Героям! Слава Україні!" – завершив допис президент УАФ Андрій Павелко.



Чемпіонат світу з футболу у 2022 році пройде в Катарі, ЧС-2026 – в США, Канаді та Мексиці.



Місце проведення ЧС-2030, який пройде рівно через 100 років після першого в історії чемпіонату світу, поки не визначене.



На ЧС-2030 вже претендують Уругвай, Аргентина, Парагвай та Чилі; Марокко, Туніс та Єгипет; Англія, Шотландія, Уельс, Північна Ірландія та Ірландія; Греція, Болгарія, Сербія та Румунія; Іспанія та Португалія; Японія і Китай.



24 березня Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав плани Росії провести чемпіонат Європи 2028 року "за межами сатири" і рекомендував організовувати турнір в Україні.

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