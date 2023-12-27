Проросійська операція на польському кордоні: вийшов документальний фільм про справжню причину і мету блокування

Чому почалося блокування доріг на польсько-українському кордоні і чому кордон розблокувати непросто? Як вирішити ситуацію та що повинна вже зараз зробити українська влада?

Автор фільму Микола Княжицький ретельно вивчив ситуацію, побував по обидва боки кордону, зустрівся з польськими урядовцями, звернувся із запитами до українських міністерств.

У фільмі - про справжні причини, цілі - задекларовані та приховані, про вплив політичного протистояння всередині Польщі, причини бездіяльності попереднього уряду і чому ситуацію не вдається швидко вирішити новому, про організаторів протестів та справжніх бенефіціарів блокади.

Кордон, який з'єднує Україну з Європою довжиною в майже 600 км заблокувало півсотні людей. За ними стоїть розгалужена мережа агентів впливу. У фільмі про те, ким є Рафал Меклер, Януш Корвін-Мікке, Гжегож Браун та ті, кого зібрала під своїм дахом проросійська партія “Конфедерація”, якими були їх висловлювання щодо України раніше та які російські наративи вони просувають зараз.

“Справжня мета цього блокування - допомогти країні-агресору нас знищити. Ми завжди програємо, коли поборюємо один одного, і виграє у цій ситуації завжди Росія”, - звертає увагу Микола Княжицький.

Розуміння, що це питання національної безпеки не лише України, а й Польщі є далеко не у всіх у Варшаві. Старий уряд бездіяв і передав проблему у спадок новому. Нещодавній візит нового міністра закордонних справ Радослава Сікорського до України поки не змінив ситуацію. Напередодні Різдва розблоковано один пункт пропуску, де стояли фермери, блокування трьох інших пунктів пропуску триває.

Автор фільму звертається до Президента України і Голови Верховної ради із пропозиціями, що треба зробити Україні задля вирішення ситуації вже зараз.