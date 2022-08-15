"Прошу підготувати теплий одяг та ковдри": Кличко розповів, якою взимку буде температура в оселях киян
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що наступного опалювального сезону температура в оселях жителів столиці буде нижчою, ніж зазвичай
Про це Кличко заявив у інтерв'ю Бабелю.
"Прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Норма - 21 градус, а може бути 19 чи 18", - пояснив Кличко.
Він закликав киян бути готовими до можливих перебоїв з електро та газопостачанням.
"Ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо. Ми закупили генератори, паливо для цих генераторів. У першу чергу, вони підуть на лікарні, на садки і школи. Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Певний час ми зможемо функціонувати автономно", - запевнив Кличко.
- 5 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 56% житлових будинків та 57% теплових мереж готові до опалювального сезону.
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