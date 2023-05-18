Про це інформує СБУ.

Фігурантом є священнослужитель однієї з релігійних громад УПЦ МП на території Ізюмського району. Під час тимчасової окупації регіону він добровільно підтримав російських загарбників і на власному прикладі закликав зробити це інших місцевих жителів. Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно РПЦ.

"У зв’язку з цим клірик за власної ініціативи написав листа помічнику московського патріарха Кіріла з проханням надіслати гумдопомогу на окуповану частину регіону. У подальшому фігурант використовував російські товари для забезпечення лояльності місцевого населення до загарбників. Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма", - ідеться у повідомленні.

Зазначено, що у своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених рашистів.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Фото: telegram/СБУ