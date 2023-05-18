Просив у патріарха Кіріла гумдопомоги та освячував російських солдатів: священнику УПЦ МП на Харківщині оголосили підозру
Служба безпеки викрила на Харківщині ще одного прихильника рашизму, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів
Про це інформує СБУ.
Фігурантом є священнослужитель однієї з релігійних громад УПЦ МП на території Ізюмського району. Під час тимчасової окупації регіону він добровільно підтримав російських загарбників і на власному прикладі закликав зробити це інших місцевих жителів. Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно РПЦ.
"У зв’язку з цим клірик за власної ініціативи написав листа помічнику московського патріарха Кіріла з проханням надіслати гумдопомогу на окуповану частину регіону. У подальшому фігурант використовував російські товари для забезпечення лояльності місцевого населення до загарбників. Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма", - ідеться у повідомленні.
Зазначено, що у своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених рашистів.
Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
Фото: telegram/СБУ
- Служба безпеки України порушила кримінальні провадження щодо 61 священнослужителя УПЦ МП. Двох священників московського патріархату вдалося обміняти на українських військовослужбовців.
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