ГУР про виявлення прослушки в кабінеті Залужного: ворог заощаджує ресурси такими інструментами
У Головному управлінні розвідки Міноборони України припустили можливість причетності росіян до встановлення прослушки в кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Про це сказав представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Юсов зазначив, що подібними інструментами ворог заощаджує ресурси.
"Триває війна і ворог намагається в різноманітний спосіб вивчити наші плани, тому що подібні інструменти завжди дешевші й часто економлять величезну кількість ресурсів, у тому числі й на полі бою", - сказав Юсов.
Представник військової розвідки додав, що встановити причетних має СБУ, а в ГУР чекають на результати розслідування.
- Напередодні СБУ почала кримінальне провадження щодо виявлення прослушки в кабінеті, де мав працювати головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У Генштабі підтвердили виявлення пристрою.
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