ГУР про виявлення прослушки в кабінеті Залужного: ворог заощаджує ресурси такими інструментами

Про це сказав представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Юсов зазначив, що подібними інструментами ворог заощаджує ресурси.

"Триває війна і ворог намагається в різноманітний спосіб вивчити наші плани, тому що подібні інструменти завжди дешевші й часто економлять величезну кількість ресурсів, у тому числі й на полі бою", - сказав Юсов.

Представник військової розвідки додав, що встановити причетних має СБУ, а в ГУР чекають на результати розслідування.