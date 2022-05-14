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Головна війна з Росією "Просто на забій". Вояки РФ з Сахаліну, Курил та Камчатки відмовляються гинути в Україні

"Просто на забій". Вояки РФ з Сахаліну, Курил та Камчатки відмовляються гинути в Україні

14 травня, 2022 субота
18:57
війна з Росією

Один з підрозділів російських найманців, які з віддалених регіонів сходу та півночі Росії приїхали вбивати українців на Донбасі, відмовився воювати

Про це сьогодні, 14 травня 2022 року, повідомив на фейсбуці журналіст Денис Казанський.

Ці особи прибули з Сахаліну, Камчатки, Курильських островів, Республіки Комі та Архангельської області РФ. Вони мали взаємодіяти з теористичною організацією "ЛНР".

Але їх, як вони стверджують на оприлюдненому Казанським відео, "використовували не за призначенням" й кидали у бій "без підготовки".

"Просто на забій", - кажуть вони у своєму зверненні.

Через це найманці відмовилися від участі у бойових діях проти України й наразі шукають можливості повернутися додому.

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На думку Дениса Казанського, подібне рішення було прийнято ними, "коли побачили, яке пекло відбувається на фронті".

"Спочатку вони розраховували, що українська армія розбіжиться, і не особливо чинитиме опір. Але побачивши, як ЗСУ перемелюють їхніх товаришів по службі, росіяни розсудливо повернулися до РФ і записали звернення, в якому заявили, що їх "використали не за призначенням" і кинули на забій. Тепер вони скаржаться, що у них немає грошей доїхати назад додому на Камчатку і Сахалін", - зазначає журналіст.

"Потроху до окупантів починає доходити, у що вони вплуталися. 8 років по телевізору їм розповідали, що Україна здасться за три дні. Насправді вийшла безглузда м'ясорубка із тисячами загиблих. Про таке Соловйов не попереджав", - підсумовує Денис Казанський.

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Камчатка
найманці
Архангельськ
Комі
найманці на Донбасі
Сахалін
Курили
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