"Просто на забій". Вояки РФ з Сахаліну, Курил та Камчатки відмовляються гинути в Україні
Один з підрозділів російських найманців, які з віддалених регіонів сходу та півночі Росії приїхали вбивати українців на Донбасі, відмовився воювати
Про це сьогодні, 14 травня 2022 року, повідомив на фейсбуці журналіст Денис Казанський.
Ці особи прибули з Сахаліну, Камчатки, Курильських островів, Республіки Комі та Архангельської області РФ. Вони мали взаємодіяти з теористичною організацією "ЛНР".
Але їх, як вони стверджують на оприлюдненому Казанським відео, "використовували не за призначенням" й кидали у бій "без підготовки".
"Просто на забій", - кажуть вони у своєму зверненні.
Через це найманці відмовилися від участі у бойових діях проти України й наразі шукають можливості повернутися додому.
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На думку Дениса Казанського, подібне рішення було прийнято ними, "коли побачили, яке пекло відбувається на фронті".
"Спочатку вони розраховували, що українська армія розбіжиться, і не особливо чинитиме опір. Але побачивши, як ЗСУ перемелюють їхніх товаришів по службі, росіяни розсудливо повернулися до РФ і записали звернення, в якому заявили, що їх "використали не за призначенням" і кинули на забій. Тепер вони скаржаться, що у них немає грошей доїхати назад додому на Камчатку і Сахалін", - зазначає журналіст.
"Потроху до окупантів починає доходити, у що вони вплуталися. 8 років по телевізору їм розповідали, що Україна здасться за три дні. Насправді вийшла безглузда м'ясорубка із тисячами загиблих. Про таке Соловйов не попереджав", - підсумовує Денис Казанський.
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