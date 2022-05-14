Російського полковника Юрія Медведєва, що воював на Київщині, вбили самі ж росіяни, - Politico
Окупанти переїхали танком власного командира, щоб помститися за втрату половини бойового складу бригади на полі бою
Про це пише Politico з посиланням на західних високопосадовців.
"Командир бригади був убитий власними військами, на нашу думку, внаслідок масштабних втрат, які зазнала його бригада", - заявив один з чиновників.
Підтвердження з’явилося після публікації українського журналіста Романа Цимбалюка, який заявив, що російські військові обурені 50% рівнем втрат підрозділу, котрий перекинули в Київську область під час боїв у березні.
Один військовослужбовець за кермом танка свідомо наїхав на командира. Пізніше на відеозаписах показали, як цього командира на ношах везли на лікування до Білорусі, однак він отримав важкі поранення обох ніг і помер.
Західні високопосадовці також підтверджують те, що в боях загинув генерал-лейтенант, який командував 49 загальновійськовою армією.
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