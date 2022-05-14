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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російського полковника Юрія Медведєва, що воював на Київщині, вбили самі ж росіяни, - Politico

Російського полковника Юрія Медведєва, що воював на Київщині, вбили самі ж росіяни, - Politico

14 травня, 2022 субота
14:14
війна з Росією окупанти танк рф

Окупанти переїхали танком власного командира, щоб помститися за втрату половини бойового складу бригади на полі бою

Про це пише Politico з посиланням на західних високопосадовців.

"Командир бригади був убитий власними військами, на нашу думку, внаслідок масштабних втрат, які зазнала його бригада", - заявив один з чиновників.

Підтвердження з’явилося після публікації українського журналіста Романа Цимбалюка, який заявив, що російські військові обурені 50% рівнем втрат підрозділу, котрий перекинули в Київську область під час боїв у березні.

Один військовослужбовець за кермом танка свідомо наїхав на командира. Пізніше на відеозаписах показали, як цього командира на ношах везли на лікування до Білорусі, однак він отримав важкі поранення обох ніг і помер.

Західні високопосадовці також підтверджують те, що в боях загинув генерал-лейтенант, який командував 49 загальновійськовою армією.

  • Нагадаємо, СБУ перехопила телефонну розмову мобілізованого з "ДНР" військового з донькою. Окупант розповідає про "упадницькі настрої" в строю та порівнює службу із "зоною". 
  • Російський військовий у телефонній розмові розповів, що окупанти на Херсонщині зловживають алкоголем, а потім стріляють та ріжуть одне одного. 

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Новини
Київщина
окупанти
командир
танк
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