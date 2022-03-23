Проти митників, які випустили братів Суркісів без декларування, порушили кримінальну справу

Про це повідомляє ДБР.

Відомо, що 26 лютого в зону митного контролю "Вилок" Закарпатської митниці прибули дві автівки, у яких були Григорій та Ігор Суркіси з чотирма пасажирами в кожній машині.

Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, а також не виконали інші дії, передбачені законодавством під час воєнного стану. Бізнесмени не задекларували будь-які кошти чи речі під час митного оформлення. За попередніми даними, на митному пості в Угорщині Суркіси задекларували до ввезення великі суми готівки. ДБР не вказує конкретної суми.

Наразі слідчі розслідують усі обставини.

Нагадаємо, брати Суркіси втекли з України на третій день війни, прихопивши понад $17 млн.

Додамо, Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження щодо російських пропагандистів Дмитра Кисельова та Ольги Скабєєвої

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