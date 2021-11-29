Протидія дезінформації: у Сєвєродонецьку відкрили Центр регіональної безпеки Луганщини

Про це повідомляє територіальне управління "Північ" у Facebook.



Крім центру в Сєвєродонецьку в Україні є ще два таких центри - у Сумах і Тернополі.



Центр у Сєвєродонецьку займатиметься інформаційною безпекою серед молоді: розвінчуватиме міфи про НАТО та протистоятиме російській пропаганді.



Крім того, фахівці центру проводитимуть дослідження, які використовуватимуть для написання наукових робіт та просвітницької роботи.