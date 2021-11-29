Протидія дезінформації: у Сєвєродонецьку відкрили Центр регіональної безпеки Луганщини
У Сєвєродонецьку на базі Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля відкрили Центр регіональної безпеки Луганщини, який займатиметься інформаційною гігієною серед молоді
Про це повідомляє територіальне управління "Північ" у Facebook.
Крім центру в Сєвєродонецьку в Україні є ще два таких центри - у Сумах і Тернополі.
Центр у Сєвєродонецьку займатиметься інформаційною безпекою серед молоді: розвінчуватиме міфи про НАТО та протистоятиме російській пропаганді.
Крім того, фахівці центру проводитимуть дослідження, які використовуватимуть для написання наукових робіт та просвітницької роботи.
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