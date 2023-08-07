Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

За її словами, протягом минулого тижня обстановка на фронті була "вкрай складною і напруженою", як на сході, так і на півдні. Ворог для себе обрав основним напрямком наступу схід, тож увесь тиждень саме він був епіцентром бойових дій.

"На Куп'янському напрямку, мабуть, було найгарячіше. Ворог намагався там повернути втрачені восени минулого року втрачені позиції. У них такий план. Це був напрямок дуже гарячий, ворог намагався пробити нашу оборону. Йому цього не вдалося. Але протистояння було дуже жорстке", - сказала Маляр.

На сході ворог збільшив кількість обстрілів, намагається повернути Старомайорське та втрачені позиції під Бахмутом

"Якщо говорити про загальну тенденцію, то на сході ворог відчутно збільшив кількість обстрілів. Минулого тижня ми говорили про цифру близько 8 тисяч обстрілів, а минулого тижня ця кількість збільшилася майже на тисячу. Зараз вже було більше ніж 9 тисяч обстрілів", - пояснила Маляр.

Крім цього, вона зазначила, що за минулий тиждень росіяни використали близько 4 тисяч боєприпасів, а цього тижня кількість збільшена майже на сто. Маляр назвала таку тенденцію "суцільним артилерійським обстрілом, який доводиться проходити нашим бійцям".

Загалом лише за минулий тиждень тільки на сході ворог витратив майже пів мільйона боєприпасів.

На Лиманському напрямку в районі Серебрянського лісу точилися бої й нескінченні штурми. На південному фланзі Бахмутського напрямку Сили оборони продовжували наступальні дії, адже на північному тривають запеклі бої - ворог там намагається штурмувати й повернути втрачені позиції. Це вкрай ускладнило наші наступальні дії. Маляр зазначила, що ситуація там "складна, але контрольована".

Що стосується Мар'їнського та Авдіївського напрямку, то там ще з минулого року не змінюється ситуація.

"Ворог відчайдушно хоче оточити Авдіївку, але йому це не вдається. Заходити туди вони не ризикують, тому що не хочуть бути втягуватися з нашими воїнами у вуличні бої й не хочуть там програвати. Але і просунутися там не можуть. Так само що стосується Мар'їнки. Ворог намагається взяти її під контроль. Але їм не вдається це зробити. У нас було звільнене Старомайорське в тих краях. І ворог протягом минулого тижня намагався повернути ці втрачені позиції", - зазначила заступниця міністра оборони.

На півдні росіяни намагаються сповільнити наступ ЗСУ

"На півдні теж доволі складна ситуація була весь минулий тиждень. Наші Збройні Сили на основних напрямках наступу, а саме Мелітопольському та Бердянському, стикаються із суцільним мінуванням", - сказала Маляр.

За її словами, ворог мінує позиції навіть в три шари. А також всі можливі напрямки руху. Крім того, росіяни укріплюють і бетонують ключові для них панівні висоти.

"І зараз наші війська стискаються ще із такими ускладненнями та інженерними укріпленнями. Тому все це дуже уповільнює рух вперед. Але наші війська виконують чимало задач там", - сказала заступниця міністра оборони.

Вона також додала, що однією з ключових задач українських бійців є ослаблення ворога, тому, за словами Маляр, ворог просуватися не може. А це безумовно є зниженням ворожого потенціалу: як оборонного, так і наступального.

Сили оборони знищили за тиждень понад 340 одиниць військової техніки Росії

"Понад 340 одиниць військової техніки знищено, серед них і танки, і міномети, і гаубиці, і навіть ракетні установки... Більш як 70 місць компактного скупчення особового складу, тобто бійців ворога, було знищено. Також Сили оборони знищили близько 10 пунктів управління, ця інформація ще уточнюється. 15 зенітно-ракетних комплексів, понад 60 артилерійських установок, боєприпаси зі складами близько 10", - сказала Маляр.

Також минулого тижня на сході та півдні близько 30 російських солдатів було взято в полон.

Заступниця міністра оборони зазначила, що ЗСУ знищили вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепек". Також минулого тижня з 87 запущених по Україні безпілотників типу "шахед" знищено 68. З 20 крилатих ракет "калібр" знищили 17. Крім того, ліквідовано 34 дрони "Ланцет".