Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми ніколи не говорили, що наступу ворога не буде. Особисто я казав, що противник збирається і чекає весняно-літньої кампанії, яка буде вирішальною. Вони чекають тільки погоди, тому що у росіян є проблема з прохідністю техніки на тих ділянках, де вони ведуть бойові дії. Питання тільки у тому, коли підсохне і коли вони приймуть це рішення", - зазначив полковник СБУ.

Роман Костенко зауважив, що противник буде намагатися через деякий час розвивати наступ, зараз російські війська ведуть активні дії та залучають у більшій частині техніку.

"А щодо напрямків ворожого наступу, то це буде Донецький, тому що у них досі залишилося бажання і плани з захоплення Донеччини та Луганщини в адміністративних кордонах цих областей, також Запорізький напрямок. І ще, ми думаємо, що буде якийсь проміжний напрямок і не виключено, що може бути північний напрямок для того, щоб сковувати наші резерви", - сказав Костенко.