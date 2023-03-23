Противник буде намагатися розвивати наступ, чекає погоди, - полковник СБУ Костенко
Роман Костенко, народний депутат України, полковник СБУ, вважає, що ворог спробує наступати на Донецькому та Запорізькому напрямках, а також може бути ще третій - проміжний напрямок
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ми ніколи не говорили, що наступу ворога не буде. Особисто я казав, що противник збирається і чекає весняно-літньої кампанії, яка буде вирішальною. Вони чекають тільки погоди, тому що у росіян є проблема з прохідністю техніки на тих ділянках, де вони ведуть бойові дії. Питання тільки у тому, коли підсохне і коли вони приймуть це рішення", - зазначив полковник СБУ.
Роман Костенко зауважив, що противник буде намагатися через деякий час розвивати наступ, зараз російські війська ведуть активні дії та залучають у більшій частині техніку.
"А щодо напрямків ворожого наступу, то це буде Донецький, тому що у них досі залишилося бажання і плани з захоплення Донеччини та Луганщини в адміністративних кордонах цих областей, також Запорізький напрямок. І ще, ми думаємо, що буде якийсь проміжний напрямок і не виключено, що може бути північний напрямок для того, щоб сковувати наші резерви", - сказав Костенко.
- 20 березня командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що у Росії немає сил та засобів для ведення наступу на інших напрямках, окрім тих, що в Луганській та Донецькій областях
- Крім того, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Запорізький фронт почав оживати, починається період формування майбутнього полю бою
- 21 березня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що росіяни активізують зусилля, щоб досягти хоч якихось успіхів перед втратою ініціативи на фронті
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38
Купівля 38Продаж 38.77
-
EUR
Купівля 40.55Продаж 41.45
- Актуальне
- Важливе