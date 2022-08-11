Противник може використовувати Зябровку як майданчик С-300 для поновлення обстрілів Північної України, - військовий експерт Коваленко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Щодо ситуації у Білорусі, то це не тільки аеродром з військовими літаками, а ще й там розміщуються дивізіони ППО та використовуються ракетно-зенітні комплекси С-300 та С-400. Останні півтора-два тижні спостерігалося, що з РФ саме у Зябровку транспортувалися ракети до С-300 та С-400. На перший погляд, це виглядає, щоб посилити ППО та забезпечити боєзапас, але я не зовсім у цьому впевнений", - зазначив військово-політичний оглядач.



Олександр Коваленко пояснив, що зараз окупанти починають використовувати зенітно-ракетні комплекси С-300 замість тактичного та оперативно-тактичного рівня ракетної зброї, бо їм не вистачає саме ракет до ТРК "Точка-У" та ОТРК "Іскандер-М".



Саме тому, противник перелаштував деяку частину своїх С-300, щоб використовувати їх не тільки по повітряних об'єктах, а також завдавати ударів по поверхні. Таким чином ворог обстрілює Миколаїв, Харків, Запорізьку область, також здійснив обстріл Краматорська, використовуючи С-300.



"Тому, я не виключаю варіанту, що у Зябровці може використовуватися майданчик С-300 для того, щоб поновити ракетні обстріли північного плацдарму України, а саме Чернігівщини, Сумщини та Київщини. Саме така загроза існує з боку Зябровки для України. Бо просто так, противник не збільшував би настільки масштабно свій боєкомплект", - зауважив військовий експерт.



Коваленко дав коментар щодо інциденту у Зябровці, то це чергове головотяпство і хтось не там розмістив боєприпас, або ж палив, де не треба, тобто такі випадки будуть траплятися і надалі.

9 серпня в аеропорт "Гомель" знову прилетів російський літак з партією ракет для ЗРК С-300

В ніч з 10 на 11 серпня у районі білоруського аеродрому Зябровка пролунали вибухи

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