Противник може використовувати Зябровку як майданчик С-300 для поновлення обстрілів Північної України, - військовий експерт Коваленко
Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву", зазначив, що противник перелаштував деяку частину своїх С-300, щоб використовувати їх не тільки по повітряних об'єктах, а також завдавати ударів по поверхні
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Щодо ситуації у Білорусі, то це не тільки аеродром з військовими літаками, а ще й там розміщуються дивізіони ППО та використовуються ракетно-зенітні комплекси С-300 та С-400. Останні півтора-два тижні спостерігалося, що з РФ саме у Зябровку транспортувалися ракети до С-300 та С-400. На перший погляд, це виглядає, щоб посилити ППО та забезпечити боєзапас, але я не зовсім у цьому впевнений", - зазначив військово-політичний оглядач.
Олександр Коваленко пояснив, що зараз окупанти починають використовувати зенітно-ракетні комплекси С-300 замість тактичного та оперативно-тактичного рівня ракетної зброї, бо їм не вистачає саме ракет до ТРК "Точка-У" та ОТРК "Іскандер-М".
Саме тому, противник перелаштував деяку частину своїх С-300, щоб використовувати їх не тільки по повітряних об'єктах, а також завдавати ударів по поверхні. Таким чином ворог обстрілює Миколаїв, Харків, Запорізьку область, також здійснив обстріл Краматорська, використовуючи С-300.
"Тому, я не виключаю варіанту, що у Зябровці може використовуватися майданчик С-300 для того, щоб поновити ракетні обстріли північного плацдарму України, а саме Чернігівщини, Сумщини та Київщини. Саме така загроза існує з боку Зябровки для України. Бо просто так, противник не збільшував би настільки масштабно свій боєкомплект", - зауважив військовий експерт.
Коваленко дав коментар щодо інциденту у Зябровці, то це чергове головотяпство і хтось не там розмістив боєприпас, або ж палив, де не треба, тобто такі випадки будуть траплятися і надалі.
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