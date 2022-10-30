Противник використовує масштабну стратегію провокації з "брудною бомбою" для поступової зміни громадської думки у Європі, - військовий експерт Грабський
Сергій Грабський, військовий експерт та полковник запасу, вважає, що виходячи з концепцій гібридної війни або інформаційно-психологічних операцій, ця провокація навряд чи дасть безпосередній ефект, але вона закладає зерна сумнівів
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Військовий експерт прокоментував пропагандистське використання Росією теми "брудної бомби".
"Саме на нестабільні уми в Європі або на свідомих чи несвідомих прихильників "руського миру" розрахована така провокація. Я сам був здивований, передивляючись західну пресу, тим рівнем активності, з яким зараз обговорюється питання "брудної бомби", яке є абсолютною маячнею. Ця тема підхоплюється та розкручується, викликаючи досить великий психоз, тому що зараз постало одним з головним питань – закупівля йодистого калію та як ним рятуватися", - зазначив полковник запасу.
Сергій Грабський пояснив, що виходячи з концепції гібридної війни або з концепції інформаційно-психологічних операцій (ІПСО), це така операція, яка можливо не дасть безпосередній ефект, але вона закладає зерна сумнівів, тобто чи варто допомагати Україні, чи вже час зупинити підтримку і тому подібне.
"У цьому випадку можна говорити про те, що противник використовує таку масштабну стратегію поступової зміни громадської думки в Європі. Наскільки це йому вдасться та наскільки вистачить ресурсів генерувати такі примітивні провокації, сказати дуже важко. Тому що Росія знаходиться під внутрішнім та зовнішнім тиском: наростаючі проблеми в економіці та внутрішньополітичні суперечності в Росії, також тиск ЗСУ, зовнішня ізоляція, санкції на економіку та політичний устрій РФ. Адже у наш час працюють саме примітивні провокації й вони поки працюють", - зауважив Грабський.
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