Противник залишає населені пункти Херсонщини, - військовослужбовець ЗСУ Ганул
Військовослужбовець ЗСУ Дем’ян Ганул розповів, що на Херсонщині працюють комплекси HIMARS по тилах противника
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог у складній ситуації залишає населені пункти. Йому не вистачає боєкомплектів та забезпечення. На Півдні відбувся перелом і зараз все на руку ЗСУ", - підкреслив Ганул.
За його словами, українські захисники показують ворогу, що це не його земля.
"Росіянам прийшов час забиратися до Росії також й з Криму. Окупанти починають це розуміти та покидають окуповані території. Першим повернеться Південь, а потім цю тенденцію підхоплять і інші тимчасово окуповані території", - зауважив Ганул.
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