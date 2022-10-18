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Процес диверсифікації ЄС від постачання російського газу набув масованого прискорення, – Урсула фон дер Ляєн

18 жовтня, 2022 вiвторок
19:55
Економіка Урсула фон дер Ляйєн

ЄС позбувається залежності від російського газу навіть швидше, ніж прогнозувалося, таким чином долаючи енергетичну кризу, спровоковану російською агресією проти України

Про це у Страсбурзі за підсумками засідання колегії Єврокомісії заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.

"На початку війни, коли Путін почав перетворювати газ на зброю, і ця його тактика стала для нас очевидною, ми вирішили повністю виключити постачання російського газу. У той час, коли ми мали цю дискусію вісім місяців тому, ми говорили, що це може забрати у нас кілька років, до 2027-го або навіть до 2030 року. Але цей процес пішов набагато швидше. Процес диверсифікації від постачання російського газу набув масованого прискорення", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Також вона відзначила, якщо динаміка диверсифікації зберігатиметься, ЄС отримає принаймні 65 мільярдів кубометрів газу від інших постачальників, не з Росії. При цьому вже до кінця цього року країни ЄС зможуть заощадити до 50 мільярдів кубометрів газу, що є дуже суттєвим результатом спільних зусиль. Цей рік, за її словами, показав також рекордні показники зростання обсягів постачання поновлювальної енергії, що також є фактором для заміщення російського газу.

"Енергетична криза є безпрецедентною. Ми працювали дуже напружено протягом минулих місяців на тлі падіння на енергетичних ринках і досягли прогресу. Ми скоротили попит - за показниками вересня нам вдалося заощадити до 15 відсотків газу від загального обсягу споживання. Ми заповнили наші газові сховища – зараз ми маємо вже 92 відсотки. Ми інтенсивно диверсифікуємо шляхи постачання від Росії на користь надійних постачальників: російська доля в імпортованому трубопровідному газі знизилася до 9 відсотків, тож близько двох третин постачання газу з Росії було скорочено", - додала політикиня.

Вона підкреслила, що завдяки поєднанню зусиль країнам ЄС вдалося досягти своєї мети та краще підготуватися до проходження зимового періоду. На цій основі та на основі набутого досвіду країни ЄС можуть продовжувати швидко рухатися до побудови справжнього Енергетичного союзу на основі реалізації стратегії RеPowerEU. Одним із напрямків роботи із стабілізації енергетичного ринку, за її словами, є формування спільної платформи для закупівлі газу у надійних постачальників, таких як Норвегія або США, та обговорення з ними передбачуваних цінових коридорів, з урахуванням розвитку ситуації на енергетичних ринках.

  • Нагадаємо, Газпром заявив, що припинить постачання газу до Європи, якщо ЄС встановить обмеження ціни на російське пальне

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Урсула фон дер Ляйєн
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