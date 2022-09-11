Протягом 11 вересня ворог завдав 16 ракетних та 3 авіаудари по об’єктах на території України, - Генштаб
Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій українських підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська
Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.
"Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Протягом поточної доби ворог завдав 16 ракетних та 3 авіаудари по об’єктах на території України. Від них постраждали 15 населених пунктів, зокрема Дергачі, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Вознесенськ та Миколаїв", - йдеться у повідомленні.
Сіверськомий напрямок: обстрілів зазнали райони населених пунктів Середина-Буда, Бачівськ, Яструбівка та Майське Сумської області;
Харківський напрямок: обстрілів зазнали Костянтинівка, Баранівка, Світличне, Прудянка, Дементіївка, Слатине, Великі Проходи, Борщова, Руська Лозова, Питомник, Мале Веселе, Рубіжне, Перемога, Українка та Старий Салтів;
Слов’янський напрямок: обстрілів зазнали Слов’янськ та Стелла;
Краматорський напрямок: обстрілів зазнали райони населених пунктів Богородичне, Райгородок, Григорівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Званівка, Івано-Дар’ївка, Спірне та Роздолівка;
Бахмутський напрямок:обстрілів зазнали райони населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр’ївка, Розівка та Опитне;
Авдіївський напрямок: обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Тоненьке, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка;
Новопавлівський напрямок: обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченко, Великі Новосілки, Богоявленка, Вугледар і Микільське;
Запорізький напрямок: обстрілів зазнали райони населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Новопіль, Гуляйполе, Полтавка, Рівнопіль.
Південнобузький напрямок: обстрілів зазнали райони Осокорівки, Нововознесенського, Первомайського, Українки, Мурахівки, Білогірки, Широкого, Зорі, Любомирівки, Лиманів, Лупаревого, Мирного та Софіївки.
- У Запорізькій області 10 вересня російські загарбники зруйнували 30 об'єктів цивільної інфраструктури у 18 населених пунктах.
- Російські окупанти протягом ночі 11 вересня обстріляли Покровськ Донецької області, загинуло шість мирних мешканців, ще п'ятеро людей отримали поранення.
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