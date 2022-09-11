Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.

"Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Протягом поточної доби ворог завдав 16 ракетних та 3 авіаудари по об’єктах на території України. Від них постраждали 15 населених пунктів, зокрема Дергачі, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Вознесенськ та Миколаїв", - йдеться у повідомленні.

Сіверськомий напрямок: обстрілів зазнали райони населених пунктів Середина-Буда, Бачівськ, Яструбівка та Майське Сумської області;

Харківський напрямок: обстрілів зазнали Костянтинівка, Баранівка, Світличне, Прудянка, Дементіївка, Слатине, Великі Проходи, Борщова, Руська Лозова, Питомник, Мале Веселе, Рубіжне, Перемога, Українка та Старий Салтів;

Слов’янський напрямок: обстрілів зазнали Слов’янськ та Стелла;

Краматорський напрямок: обстрілів зазнали райони населених пунктів Богородичне, Райгородок, Григорівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Званівка, Івано-Дар’ївка, Спірне та Роздолівка;

Бахмутський напрямок:обстрілів зазнали райони населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр’ївка, Розівка та Опитне;

Авдіївський напрямок: обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Тоненьке, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка;

Новопавлівський напрямок: обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченко, Великі Новосілки, Богоявленка, Вугледар і Микільське;

Запорізький напрямок: обстрілів зазнали райони населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Новопіль, Гуляйполе, Полтавка, Рівнопіль.

Південнобузький напрямок: обстрілів зазнали райони Осокорівки, Нововознесенського, Первомайського, Українки, Мурахівки, Білогірки, Широкого, Зорі, Любомирівки, Лиманів, Лупаревого, Мирного та Софіївки.

У Запорізькій області 10 вересня російські загарбники зруйнували 30 об'єктів цивільної інфраструктури у 18 населених пунктах.

Російські окупанти протягом ночі 11 вересня обстріляли Покровськ Донецької області, загинуло шість мирних мешканців, ще п'ятеро людей отримали поранення.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb