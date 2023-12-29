Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Протягом доби на фронті відбулось 31 боєзіткнення, Сили оборони відбили 24 атаки на чотирьох напрямках, - Генштаб

Протягом доби на фронті відбулось 31 боєзіткнення, Сили оборони відбили 24 атаки на чотирьох напрямках, - Генштаб

29 грудня, 2023 п'ятниця
19:07
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Протягом доби, 29 грудня, на фронті відбулось 31 бойове зіткнення. ЗСУ тримають оборону на лівобережжі Дніпра, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 29 грудня.

Ворожі обстріли України

Сьогодні вночі ворог завдав масованого ракетного удару по Україні, атакувавши об’єкти критичної інфраструктури, промислові, військові та цивільні об’єкти. Противник застосував проти України близько 160 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони України 88 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" було знищено.

Загалом ворог завдав 134 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарні, інша цивільна та промислова інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Красні Лози, Залізний Міст, Блешня Чернігівської області; Степок, Запсілля, Басівка, Попівка Сумської області; Уди, Гур’їв Козачок, Красне Перше, Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Серебрянка Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Андріївки Донецької області, де противник, намагався відновити втрачене положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 12 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль та Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Іванівка, Антонівка, Новотягинка, Херсон Херсонської області; Солончаки Миколаївської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійські засоби, 5 складів боєприпасів та ще 2 інші важливі цілі противника.

  • Протягом минулої доби українські війська відбили атаки росіян на Бахмутському, Авдіївському, Херсонському, Запорізькому, Мар'їнському та Куп'янському напрямках. Також ЗСУ знищили 850 окупантів
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
Авдіївка
Бахмут
Військові новини
Шахтарськ
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
28 грудня, 2023 четвер
Британська розвідка назвала роль судна "Новочеркаськ" для російської армії
Сергій Марченко
27 грудня, 2023 середа
Очільник Мінфіну Марченко про те, чому військові досі купують речі власним коштом: "Сам не розумію"
санкції проти Росії
28 грудня, 2023 четвер
Росія погрожує Південній Кореї помститися у відповідь на санкції
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.08
    Купівля 38.08
    Продаж 38.87
  • EUR
    Купівля 41.9
    Продаж 43.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
29 грудня
19:17
Естонія
На КПП в Естонії стало прибувати дедалі більше людей з Росії, аби отримати заборону на в'їзд
19:09
Оновлено
Володимир Зеленський, Авдіївка
Зеленський відвідав позиції українських військ в Авдіївці
19:09
Оновлено
Польща
Під час тривоги в Україні повітряний простір Польщі перетнула російська ракета. Дуда провів перемовини з генсеком НАТО
19:05
Росія продовжує продукувати фейки
"Ураження бази найманців, воєнні склади та ППО": як пропаганда виправдала терористичний удар по Україні
19:02
Грант Шаппс
Британія після чергового обстрілу РФ відправляє сотні ракет ППО Україні
18:59
Міністерство оборони України
Міноборони виграло суд в іноземного постачальника, який передав неякісні бронежилети ЗСУ: він має повернути Україні понад 1 млрд грн
18:50
Оновлено
Обстріл Києва. 29.12.2023
Масований повітряний удар РФ по Україні: відомо про 31 загиблого і понад 100 поранених. Усі деталі
18:48
Ексклюзив
БПЛА Фурія
Обсяг виробництва БПЛА "Фурія" можна збільшити вдвічі, - директор "Атлон-Авіа" Вʼюнник
18:41
Василь Кравець
Футболіст "Дніпра-1" принципово не хоче їхати у європейський чемпіонат під час війни, - ЗМІ
18:40
Огляд
"Щасливий випадок"
Організувати свій "Щасливий випадок": що подивитися у вихідні
18:31
Шмигаль
Кабмін для надання Єврокомісії затвердив проєкт плану Ukraine Facility на €50 млрд
18:25
Іспанські журналісти у Бородянці
In Solidarity With Ukraine: культурні діячі з Іспанії відвідали деокуповані території та побачили наслідки російської агресії
18:23
В Україні за добу ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів
Викрадали персональні дані і гроші українців та іноземців: в Україні за добу ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів
18:19
На фото: Ільдар Абдразаков
Паризька, Віденська та Цюрихська опери відсторонили російського співака за підтримку Путіна
18:14
В Україні 18 тис. кв. кілометрів деокупованих територій не становлять мінної загрози, - Міноборони
18:09
Партнерський матеріал
Ключовий момент: Україна – Швеція на Євро-2020
18:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Росія остаточно занурилася в тоталітаризм
17:55
На фото: Меган Маккейн
Відома американська оглядачка розкритикувала нову стрічку Бредлі Купера "Маестро"
17:55
мікрочіп
Nvidia випустила для Китаю новий ігровий чіп, який відповідатиме експортному контролю США
17:55
PR
Правильний підхід до виховання: як навчити цуценя не гавкати щохвилини
17:45
Не можна дозволити передачу держзамовлень компаніям-імпортерам, бо податки йдуть на армію, - Федерація роботодавців
17:30
Париж
Франція посилює заходи безпеки на новорічні свята на тлі терористичної загрози
17:27
БРІКС
Аргентина офіційно відмовилася вступати до БРІКС
17:26
Іран
В Ірані стратили чотирьох людей, яких звинуватили у зв'язках з ізраїльською розвідкою, - Reuters
17:12
Кабмін
Уряд затвердив склад наглядової ради АТ "Українська оборонна промисловість"
17:09
Анонс
Студія Еспресо і новорічна ялинка
Яким буде новорічний ефір на телеканалі Еспресо
17:02
Оновлено
Черкащина, обстріл
РФ знову вдарила ракетами по Україні 29 грудня: на Черкащині зруйновано будинки, 8 людей постраждали
16:50
Ціни на комунальні послуги
В Україні спростили процедуру призначення пільг на оплату ЖКП для ветеранів та їхніх сімей
16:37
Енергоатом
Уряд ухвалив рішення про перетворення Енергоатому на акціонерне товариство
16:33
Японія
Японія висловила протест Південній Кореї через військові навчання на спірній території у Японському морі
16:21
Китай
Новим міністром оборони Китаю став командувач ВМС Дун Цзюнь
16:20
На фото: Анжеліка Рудницька
"Виставляти селфі у військовій формі і воювати – різні речі": Рудницька поставила під сумнів службу Козловського
16:12
Огляд
ЗСУ, мобілізація
Служу народу України? Про що законопроєкт про мобілізацію та чому українці критикують його
16:07
OPINION
Анатолій Амелін
Національна стратегія доходів уб'є економіку
16:05
Штучний інтелект, ШІ
Учені з Данії навчили ШІ прогнозувати майбутнє людини на основі її минулого
16:03
відключення електроенергії
Німецький банк KfW надасть 24 млн євро на відновлення енергосектору України
15:48
На фото: Франсуаза Беттанкур Меєрс
Спадкоємиця L’Oreal Беттанкур-Меєрс стала найбагатшою жінкою у світі
15:43
Оновлено
"Україна потребує фінансування вже зараз": світові лідери відреагували на ранкову атаку РФ
15:36
Тисяча гривень
Уряд підвищив зарплати громадянам, які працюють у зоні активних бойових дій
15:12
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Сигнал для партнерів, що Україну потрібно посилити засобами ППО": Ігнат про об'єкт, який перетнув повітряний простір Польщі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV