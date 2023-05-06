Протягом доби українські ВПС п'ять разів вдарили по скупченням росіян

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Також упродовж доби українські захисники знищили чотири безпілотники "шахед-136/131" і два розвідувальні дрони.

Підрозділи ракетних військ і артилерії своєю чергою уразили пункт управління загарбників, три райони зосередження ворожого озброєння та військової техніки. Також було завдано удару по артилерійському підрозділу на вогневій позиції.

Ворог упродовж доби завдав 6 ракетних, 25 авіаційних ударів і здійснив понад 20 обстрілів з РСЗВ

Противник за добу завдав шість ракетних ударів по території України, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Також було здійснено 25 авіаударів і понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Унаслідок ворожих ударів було пошкоджено приватні житлові будинки та низка цивільної інфраструктури.

Російська армія продовжує зосереджувати основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському та Мар'їнському напрямках, зокрема в Бахмуті та Мар'їнці точаться важкі бої. На цих напрямках ворог упродовж доби здійснив понад 30 атак.

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Сіверський та Слобожанський напрямки: упродовж доби здійснив авіаудари по населених пунктів Заріччя, Леонівка та Красний Хутір Чернігівської області. З мінометів та артилерії обстріляв населені пункти Залізний Міст, Леонівка, Чернігівської області; Рівне, Бояро-Лежачі, Волфине Сумської області, а також Леміщене, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охримівка, Чорне та Хатнє на Харківщині.

Куп’янський напрямок: артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Дворічна, Западне, Синьківка, Піщане, Вишневе та Стельмахівка Харківської області. Також противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населеного пункту Синьківка.

Лиманський напрямок: артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка і Спірне Донецької області. Упродовж доби безуспішно наступав у напрямку Білогорівки та Спірного.

Бахмутський напрямок: обстрілював населені пункти Веселе, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області. Також тривають важкі бої за Бахмут. Упродовж доби ворог безуспішно наступав у напрямках Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Нью-Йорка.

Авдіївський напрямок: противник здійснив обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

Мар’їнський напрямок: ворожих обстрілів зазнали населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області.

Шахтарський напрямок: протягом поточної доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Пречистівку та Золоту Ниву Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: протягом доби здійснив обстріли населених пунктів, що неподалік з лінією бойового зіткнення. Зокрема це - Бурлацьке, Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

У противника продовжує погіршуватися морально-психологічний стан: скаржиться на погане забезпечення медикаментами та екіпіруванням

В одному з підрозділів загарбницьких військ у селищі Муліно Нижньогородської області командири відкрито називають підлеглих "гарматним м'ясом". Російські військовослужбовці та також скаржаться на погане медичне забезпечення, а також незадовільне забезпечення засобами індивідуального захисту та екіпіруванням.

Крім того, близько половини особового складу не мають змоги оформити картки для виплат. Через це вони побоюються, що в разі їхньої загибелі, їхні кошти не дістануться їхнім сім'ям.

Загарбники продовжують грабувати підприємства на тимчасово окупованих територіях

Станом на 5 травня росіяни в тимчасово окупованому Енергодарі вивезли з підприємства "Електропровіденмонтаж-10" все станкове обладнання. Крім того, на території підприємства розграбовано склад і не лишилося жодного легкового автомобіля.