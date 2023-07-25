Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Відстані на війні дуже нелінійні. Бувають кілометри, які потрібно пробивати місяцями, а далі відкриваються сотні кілометрів тилу, які можна пройти за день. Вважаю, що результат контрнаступу ЗСУ ми побачимо в межах місяця. Але цей результат може бути різним. В межах місяця стане зрозуміло, чи вдалося нам проломити трилінійну ешелоновану так звану лінію Суровікіна. Якщо нам вдасться це зробити в межах цього місяця, то далі ворог посиплеться, і південь буде наш", - наголосив Дикий.

За словами екскомандира роти батальйону "Айдар", ЗСУ мають доволі серйозні просування на півдні.

"Якщо ми не зможемо проломити цю лінію, то це означатиме, що сил вже не вистачає. Поки схоже на те, що ми прогриземо оборону противника протягом місяця. За останні дні є доволі серйозні просування ЗСУ, і ці просування виражаються не в кілометрах, а в ліквідованих опорних пунктах та живої сили ворога. В цьому ми вже маємо гарне просування. В одному місці ЗСУ вже вийшли з першої лінії оборони ворога на другу, і це суттєвий результат", - підкреслив Дикий.