Протягом останніх днів неподалік Кремінної точилися бої за ключову трасу на Луганщині, - британська розвідка
Британські фахівці зазначають, що ЗСУ протягом останніх п'яти днів вели бої з російськими окупантами за контроль над трасою Р66 на північ від Кремінної у Луганській області
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у twitter.
Як зазначається, протягом останніх п'яти днів російські та українські сили, ймовірно, вели бої за контроль над трасою Р66 на північ від міста Кремінна у Луганській області, яке контролює Росія.
За даними британської розвідки, Р66 є ключовим маршрутом постачання північної ділянки російського фронту на Донбасі з Білгородської області РФ.
"З жовтня українська артилерія перешкоджає його використанню, але якщо б Україні вдалося захистити маршрут, це, ймовірно, ще більше підірвало б російську оборону Кремінної", - наголошують фахівці.
- 21 грудня 2022 року очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ закріпились у Білогорівці та мають успіх від Сватового до Кремінної.
- Станом на 26 грудня аналітики Deep State писали, що в Луганській області в районі Сватове - Кремінна тривають позиційні бої, окупанти перекинули у сектор додаткові сили, зокрема найманців із ПВК Вагнера.
- Вже 29 грудня стало відомо, що біля міста Кремінна відбуваються запеклі бої, росіяни стягують туди багато сил і засобів. Гайдай тоді висловив сподівання, що українські війська і надалі потрохи будуть просуватися уперед і що деокупувати Кремінну можуть уже на початку 2023 року. У той же день у Генштабі уточнили, що протягом тижня Сили оборони України просунулись на відстань до 2,5 км в напрямку Кремінної, а росіяни готували плацдарм для відступу біля Луганська.
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