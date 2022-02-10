Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Протягом семи років Швеція надсилатиме Україні по €22 млн на підтримку реформ

Протягом семи років Швеція надсилатиме Україні по €22 млн на підтримку реформ

10 лютого, 2022 четвер
19:19
Економіка Прапор Швеції

Швеція прийняла рішення про нову стратегію співробітництва з Україною, у рамках якої щорічно виділятиме €22 млн для підтримки українських реформ

Про це повідомила міністерка з питань міжнародного розвитку та співпраці Швеції Матильда Ернкранс, передає Укрінформ.

"Ми будемо надавати нашу підтримку як в рамках програми співробітництва, так і в рамках гуманітарної підтримки. Урядом Швеції нещодавно було прийнято рішення щодо нової стратегії співробітництва між Швецією та Україною, яке розраховане на 7 років і було збільшено обсяг Співробітництва. Кожного року Україна буде отримувати близько €22 млн в рамках співробітництва заради реформ", - сказала Ернкранс.


Вона зазначила, що така допомога від Швеції допоможе Україні розбудувати сталу економіку та стійке суспільство.

Водночас Ернкранс наголосила, що політика Швеції щодо ненадання зброї не змінилася, адже "у Швеції дуже суворі правила та контроль за експортом зброї". Однак міністерка додала, що Швеція співпрацює з Україною з часів незалежності. Загальний обсяг фінансування - €400 млрд, крім того, планується розширення допомоги.

"Нещодавно Швеція брала участь у запуску нової ініціативи, а саме фонду "Партнерство за сильну Україну", в якому ще чотири країни беруть участь. Внесок Швеції складає €5 млн, які розраховані на три роки, сподіваємося, що питання постраждалих від конфлікту в районах Донецької та Луганської областей за допомогою цих коштів будуть вирішені", - розповіла Ернкранс.
 
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Новини
Суспільство
реформи
Швеція
допомога
Читайте також:
Мария Захарова
9 лютого, 2022 середа
РФ назвала умову деескалації: зажадала від України повернути все надане Заходом озброєння, припинити співпрацю з НАТО і відіслати військових інструкторів
Разумков
9 лютого, 2022 середа
Вимкнули світло, вмовляли пресу не приходити: Разумков звинуватив СБУ у спробі зірвати його пресконференцію в Харкові
Макрон Путин
9 лютого, 2022 середа
Макрон запропонував Путіну закріпити нейтральний статус за Україною, але не проконсультувався із НАТО, - Daily Mail
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.77
    Купівля 27.77
    Продаж 28.06
  • EUR
    Купівля 31.67
    Продаж 32.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
10 лютого
20:15
американські військові
До Румунії прибули ще 900 військових США для посилення східного флангу НАТО
20:00
Інфографіка
Олімпіада-2022, біатлон
Олімпіада-2022: Розклад сьомого дня зимових Ігор у Пекіні
19:52
ОРДЛО
РНБО повідомила про порушення законів України співробітниками іноземних ЗМІ, які працювали в ОРДЛО
19:51
Стерненко виграв касацію по справі про один набій, у якій його засудили до одного року умовно
19:44
Тайрон Спонг
У мене є необхідні інструменти, щоб перемогти, - боксер, якого відсторонили від бою з Усиком через допінг, знову кинув виклик українцю
19:21
Ексклюзив
Андрій Осадчук
Ескалацією в морі РФ домагається згоди з її баченням Мінських угод від Макрона, який хоче виглядати миротворцем і виграти вибори, - нардеп Осадчук
19:07
Через ескалацію агресії РФ: Україна втратила позиції в Індексі демократії за версією Economist
18:43
Частина супутників Starlink, яка вийшла з ладу через магнітну бурю, згоріла над Пуерто-Ріко
18:33
гривня
Українці збільшили вклади у банках майже на 70 млрд грн, - Фонд гарантування вкладів
18:27
Дмитро Кулеба
"Потенціал, щоб вивести Європу на новий рівень глобального впливу": Кулеба закликав ЄС відкинути страхи щодо членства України
18:21
Діон Лопі
"Дніпро-1" зібрався купити футболіста з топ-чемпіонату
18:19
Замовили "тітушок" із України для провокацій у РФ: СБУ зірвала операцію російських спецслужб, покликану створити привід для ескалації агресії
18:10
Ексклюзив
росія флот
Україна має звернутися до США і Британії, щоб вони ввели кораблі і забезпечили судноплавство, - екснардеп Бондарчук про блокаду морів Росією
18:02
Окупант сепар
З початку доби окупанти п'ять разів порушили "тишу": задіяли гранатомети, кулемети та безпілотник
17:57
Макс Яковер залишив посаду гендиректора меморіалу "Бабин Яр", на його місце призначили колишнього топменеджера Нафтогазу
17:55
Затриманий при одержанні 20 тис. грн: у Києві викрили на хабарі одного з керівників підрозділу Національного університету оборони
17:51
Владислав Сіренко
Люблю цей процес: непереможний український боксер показав, як він потужно готується до наступного бою. Відео
17:42
Олексій Данілов
Блокада Росією Чорного і Азовського морів, формування тероборони: названо теми засідання РНБО 11 лютого
17:37
Столтенберг Зеленський
"НАТО продовжить політичну і практичну підтримку України": Столтенберг обговорив агресію РФ із Зеленським
17:36
росія корабель
АМПУ: військові навчання РФ заблокують морські шляхи до українських портів
17:26
Омікрон
Україна перебуває на піку захворюваності нової хвилі COVID-19, - Ляшко
17:19
Ексклюзив
Зеленський
"Від Зеленського конкретики не чули, не розуміємо "червоних ліній" влади": політолог Таран пояснив, як посилити позицію України в Нормандському форматі
17:11
коронавірус
Українські науковці розробили тест-системи, які здатні одночасно виявляти COVID-19, грип та інші віруси
17:05
солдат сша
Данія обговорює зі США розміщення американських військ на своїй території
17:01
Йоганнес Штрольц
Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 6-го дня Ігор у Пекіні
16:43
Віктор Ляшко
В Україні лікарням за роботу в умовах НС виділятимуть понад 1 млн грн щомісяця, - Ляшко
16:37
У центрі Херсона сталося групове побиття зі стріляниною: є поранений, одного з п'яти підозрюваних затримали
16:36
імпорт яловичини
Китай припинив імпорт яловичини з Литви через конфлікт навколо Тайваню
16:34
Оновлено
Хлоя Кім
Олімпіада-2022: Усі медалісти шостого дня Ігор у Пекіні. ФОТО
16:33
Оновлено
Владислав Гераскевич
Олімпіада-2022: Усі результати українців у шостий день Ігор у Пекіні
16:19
Ексклюзив
блокування Росією Чорного і Азовського морів
"Основне завдання - повна руйнація морського права": військовий експерт Козій про блокування Росією Чорного і Азовського морів
16:18
Телеканал "НАШ"
Нацрада оштрафувала телеканали "НАШ" і "Максі-ТВ" за недостатній обсяг української мови в ефірі
16:13
вугілля корабель
Міненерго: упродовж лютого-березня до України доставлять близько 700 тис. тонн вугілля
16:09
У Дніпрі прапор Білорусі біля мерії замінили на біло-червоно-білий: Мінськ заявив Україні протест, Філатов прокоментував
16:02
Бетті Девіс
В США померла "королева фанку" Бетті Девіс
15:40
Ексклюзив
Сергій Лавров
Віталій Портников: Лавров використовує Зеленського
15:39
МВС попередило про фейкові оголошення щодо нібито продажу автомобілів, наданих США у межах допомоги Україні
15:38
Оновлено
На Харківщині авто збило на смерть пішохода: на допит викликають бізнесмена Ярославського, його фінгрупа заявила про явку водія до поліції
15:31
Вимагали $12 тис.: у Києві трьох поліцейських затримали за викрадення людини
15:28
Руслан Валіуллін (ліворуч) та Олександр Караваєв
ЧС-2022: Футболіста, який зробив дубль у матчі проти України, дискваліфікували на два роки
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV