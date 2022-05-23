Про це повідомило Міноборони Великої Британії у твітері.

"За перші три місяці своєї "спеціальної військової операції" Росія, ймовірно, зазнала такої ж кількості загиблих, як і Радянський Союз під час його дев'ятирічної війни в Афганістані", - наголосили в розвідці.

Поєднання поганої тактики низького рівня, обмеженого повітряного прикриття, відсутності гнучкості, а також командного підходу, який може посилити невдачі, призвело до таких втрат, які під час наступу на Сході України продовжують зростати, кажуть у розвідці Британії.

"Російське суспільство в минулому виявилося чутливим до втрат під час воєн. У міру зростання втрат в Україні вони будуть ставати все більш очевидними, а невдоволення війною в суспільстві та бажання озвучити її можуть зростати", - зауважили в Міноборони.

З 24 лютого до 23 травня окупанти втратили близько 29,2 тис. військових, 1293 танки, 604 системи артилерії та 476 безпілотників.

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