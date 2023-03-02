Проукраїнські активісти зафарбували рекламу ПВК Вагнера та намалювали понад 130 графіті в Криму
Проукраїнські активісти "Жовтої Стрічки" опублікували світлини з тимчасово окупованого Криму: зафарбовано рекламу ПВК Вагнера в Сімферополі та намальовано понад 130 графіті за останні дні
Про це активісти руху поінформували в телеграмі.
"Поки "вагнера" вербують місцевих в свої ряди в Сімферополі, активісти руху "Жовта Стрічка" нагадують, що Україна на своєму шляху до повернення Криму! Вкотре демонструємо ставлення населення півострова до так званої примусової "мобілізації" в РФ", — мовиться в тексті руху.
Зокрема зазначається, що за останні дні кримчани намалювали понад 130 графіті в Сімферополі: "Акмесджит дійсно весь світиться від жовтого Український спротив в АР Крим — є, зростає кількість наших активістів, які готові до рішучих дій!"
- Нагадаємо, у Криму, в центрі тимчасово окупованого Севастополя, невідомі вивісили синьо-жовтий стяг: це сталося в річницю повномасштабного вторгнення.
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