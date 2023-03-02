Про це активісти руху поінформували в телеграмі.

"Поки "вагнера" вербують місцевих в свої ряди в Сімферополі, активісти руху "Жовта Стрічка" нагадують, що Україна на своєму шляху до повернення Криму! Вкотре демонструємо ставлення населення півострова до так званої примусової "мобілізації" в РФ", — мовиться в тексті руху.

Зокрема зазначається, що за останні дні кримчани намалювали понад 130 графіті в Сімферополі: "Акмесджит дійсно весь світиться від жовтого Український спротив в АР Крим — є, зростає кількість наших активістів, які готові до рішучих дій!"