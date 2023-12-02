Провал панда-дипломатії: Британія повернула Китаю останніх панд з зоопарків Заходу

Про це повідомляє АР.

Панди Ян Гуан і Тянь Тянь останні, які залишають зоопарки західних країн після того, як термін дії угод про обмін закінчився і Китай не продовжив їх. Вони були позичені Единбурзькому зоопарку в 2011 році за 10-річною угодою, яку Китайська асоціація охорони дикої природи згодом продовжила ще на два роки.

Після невдалих спроб природного та штучного розведення зоопарк заявив, що не планує продовжувати і зосередиться на захисті тварин, які перебувають під загрозою зникнення.

"Оскільки більше мільйона видів знаходяться під загрозою зникнення, а наш природний світ переживає кризу, Ян Гуан і Тянь Тянь справили неймовірний вплив, надихнувши мільйони людей дбати про природу", - заявив виконавчий директор королівського зоологічного товариства Шотландії Девід Філд.

Китай має монополію на панд і не продає їх, а віддає в оренду, найчастіше за сотні тисяч доларів на рік. Експерти називають це "панда-дипломатією".

Чорно-білі ведмеді вже давно є символом американсько-китайської дружби. Це почалось з того часу, як Пекін подарував пару панд Національному зоопарку у Вашингтоні в 1972 році, напередодні нормалізації двосторонніх відносин.

Пізніше Пекін позичив панд іншим зоопаркам США, а кошти повернули на програми збереження панд.

Під час останньої зустрічі в Сан-Франциско президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорили й тему панд. Сі назвав тварин "посланцями дружби між китайським і американським народами" та заявив, що відправить нових панд у Сполучені Штати.