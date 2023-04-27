Прозаїк та нобелівський лауреат із Перу Маріо Варгас Льйоса став амбасадором "Save Ukrainian Culture"
Маріо Варгас Льйоса, перуанський прозаїк і лауреат Нобелівської премії, прийняв пропозицію стати амбасадором проєкту "Save Ukrainian Culture"
Про це пише Міністерство культури та інформаційної політики.
Під час зустрічі з прозаїка з представниками МКІП він запевнив у своїй повній і безкомпромісній підтримці України у її боротьбі проти РФ, а міністр Олександр Ткаченко подякував автору за публікації про нашу країну для світових видань.
"Маріо Варгас Льйоса з радістю прийняв пропозицію міністра представляти українську культуру у світі та стати амбасадором проєкту "Save Ukrainian Culture" задля залучення ще більшої підтримки України у культурній сфері, в тому числі – фінансової під час післявоєнної відбудови України", - зазначили в пресслужбі.
Довідка:
Хорхе Маріо Педро Варгас Льйоса – перуанський прозаїк, драматург, філософ, публіцист, політичний і громадський діяч, лауреат Нобелівської премії 2010 за "картографію владних структур і гостре зображення людського опору, бунту й поразки".
З 2014 року письменник постійно підтримує Україну, публікує матеріали на підтримку українського народу у низці відомих світових видань.
- Нагадаємо, раніше у МКІП заявили, що в результаті російської війни проти України нині пошкоджено або зруйновано 1373 заклади культури та понад 550 пам'яток культури, на їхню відбудову потрібно $7 млрд.
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