"Путін - чорт! Ні - війні!": на останньому дзвонику в Дагестані випускниця шокувала присутніх своєю заявою
На останньому дзвонику в Дагестані одна з випускниць висловила протест Володимиру Путіну, чим шокувала усіх присутніх
Відео одиничного протесту розмістив опозиційний російський блогер Роман Супер.
На кадрах відео видно, як серед шкільної лінійки останнього дзвоника одна з випускниць висловлює протест президенту Росії Володимиру Путіну та війні в Україні.
"Ні війні! Свободу Україні! Путін - чорт", - сказала вона.
- Нагадаємо, у Росії 13 березня на антивоєнних мітингах затримали 900 людей. Загалом за пів місяця повномасштабного вторгнення Росії до України на акціях затримали понад 14 тис. людей.
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