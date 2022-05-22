"Путін - чорт! Ні - війні!": на останньому дзвонику в Дагестані випускниця шокувала присутніх своєю заявою

Відео одиничного протесту розмістив опозиційний російський блогер Роман Супер.

На кадрах відео видно, як серед шкільної лінійки останнього дзвоника одна з випускниць висловлює протест президенту Росії Володимиру Путіну та війні в Україні.

"Ні війні! Свободу Україні! Путін - чорт", - сказала вона.

Нагадаємо, у Росії 13 березня на антивоєнних мітингах затримали 900 людей. Загалом за пів місяця повномасштабного вторгнення Росії до України на акціях затримали понад 14 тис. людей.

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